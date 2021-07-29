شكرا لقرائتكم خبر عن حظر دخول الساعات الرقمية وشريحة الموبايل لجان الثانوية لمنع الغش الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع المشرفين على مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، دخول طلاب الثانوية العامة بالساعات الرقمية، لمنع الغش الإلكترونى، كذلك تم تفتيش أجهزة التابلت للتأكد من خلوه من شريحة خطوط الاتصالات، وذلك لمنع اختراق التابلت.

وشهدت المدرسة تفتيش الطلاب بحثا عن أى سماعات او وسائل الكترونية يمكن استخدامها في الغش، كذلك تفتيش الكتاب المدرسى قبل السماح بدخوله .

وسلمت ادارة المدرسة كل طالب وطالبة عند الدخول كمامة وكيس جل معقم، والزامهم بالمرور عبر بوابة التعقيم، كذلك قياس درجة الحرارة باستخدام كواشف حرارية عن بعد، كما استخدم المشرفين عصا الكترونية للكشف عن المعادن لمواجهة الغش، مع منع دخول التليفون المحمول، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى استعدادا لأداء امتحان.

ويؤدى فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة " العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.