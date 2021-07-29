صحف القاهرة تبرز تصريحات السيسي عن سد النهضة.. وتطورات الشأن التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة /أ ش أ/

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعلى الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، واستقبال الرئيس السيسي لنائب رئيس جنوب السودان والوفد المرافق له، وتصريحات الرئيسي السيسي حول ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة، فضلاً عن فوز المنتخب الأوليمبي المصري وتأهله للدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار لبنان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمن الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعلى الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي رحب بالعماد "عون" في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.

من جانبه، أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلا إليه تحيات الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، لافتا إلى تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في جميع المجالات، امتدادا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وتحت عنوان "السيسي: موقف مصر ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة"، أفادت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد علي نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ علي الأمن المائي المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مؤكداً التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان، والتي تجسدت في زيارته إلى جوبا في شهر نوفمبر الماضي، ومعربًا عن الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً في القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة، خاصةً في المجالات التنموية، وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر في دفع عملية التنمية في قطاعات الإنتاج الزراعي والري والصحة والتعليم وغيرها، وإطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والبترول، معربًا عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال شهر يوليو الجاري بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدماً في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة أساسية وحتمية لأي جهود للتنمية.

وتحت عنوان "وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون المشترك مع قائد الجيش اللبناني"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلاً البلدين.

من جانبه أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومى .

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبناني بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.

وفي صحيفة "المصري اليوم"، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لسكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمةّ"، أوضحت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصري.

وأكد أهمية الانتهاء من حصر كافة الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهالينا المستهدفين من مشروع "سكن كريم"، والإسراع في معدلات تنفيذه، بما يسهم في توفير هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أشارت "المنشاوى" إلى قطع الأراضي التي تم تحديدها وتسليم حصر بها من جانب وزارة التنمية المحلية، موضحة أنه جار تدقيقها، تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "جهتى التنفيذ"، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع. وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال 72 ساعة على أقصى تقدير سيكون هناك إحداثيات الأراضي التي تم توفيرها على مستوى المحافظات. وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي المتاحة التي تم توفيرها في عدد من المحافظات، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة معاينة هذه الأراضي على الطبيعة للوقوف على مدى ملاءمتها لتنفيذ المشروع.

وفي صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "وزير الكهرباء في روسيا لتدشين تصنيع أول معدات المحطة النووية"، أوضحت الصحيفة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجه أمس الأربعاء، على رأس وفد فني رفيع المستوى إلى روسيا الاتحادية، في زيارة فنية لحضور مراسم الاحتفال المصري الروسي لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصري بناء على الدعوة الموجهة إليه؛ للمشاركة في هذا الحدث الهام وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية «Core Catcher».

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها اليوم، إلى أنه عقد خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة، وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة، وذلك في إطار الإعدادات لبدء تصنيع مكونات المحطة طويلة الأجل.

ويعقد شاكر خلال الزيارة مع أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية روزأتوم؛ لاستعراض تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها، بالإضافة لزيارة مجموعة من الشركات الروسية المسئولة عن تصنيع المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية.

وعقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وتحت عنوان "نهضة الغنوشي تتلقى تمويلات من الخارج"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن المتحدث الرسمي باسم القضاء الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي، أمس الأربعاء، قوله إنه تم فتح التحقيق مع 3 أحزاب بالساحة السياسية التونسية وهى حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونس، بشأن تلقى أموال من الخارج لدعمهم في الانتخابات.

وقال المتحدث في تصريحات صحفية، إن القضاء سيصدر إجراءات تحفظية ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد قد اتخذ بعض القرارات، مساء الأحد الماضي منها قرارا بإغفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه. كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل شهر.

وأضاف الرئيس التونسي انه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه وتأتى قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

وتحت عنوان "المنتخب الأوليمبي المصري يطيح باستراليا ويواجه البرازيل في ربع النهائي"ّ، أكدت صحيفة "الأهرام" أن المنتخب الوطني الأوليمبي حقق إنجازا مهما أمس بالتأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في اليابان بعد الفوزعلى استراليا بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد ياسر ريان، وعمار حمدي.

ووضع الفوز المنتخب الوطني في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الإسباني المتصدر بخمس نقاط، وسيواجه الفراعنة بعد غد السبت المنتخب البرازيلي في دور الثمانية في تحد جديد وصعب للكرة المصرية التي ارتفع سقف طموحها للوصول إلى أبعد نقطة في مشوار الأوليمبياد.

وفي الثانوية العامة، أبرزت صحيفة "الأهرام" أراء طلاب الثانوية العامة حول مادة الديناميكا، وتحت عنوان "أسئلة الديناميكا للثانوية طويلة وغير مباشرة"، أوضحت الصحيفة أن معظم طلاب الثانوية العامة اشتكوا من أن أسئلة امتحان الديناميكا طويلة وغير مباشرة وأن الوقت المخصص للإجابة غير كاف.

وسادت حالة من الضيق وسط جروبات أولياء الأمور في الفيسبوك، بسبب الامتحان، وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش بمحافظات قنا وأسيوط وبورسعيد.