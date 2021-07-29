شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية إلى المدارس استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس المخصصة كمقار للجان سير امتحانات الثانوية العامة قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، استعدادا لبدء الامتحان فى العاشرة صباحا، حيث شهدت رحلات وصول الأسئلة ونقلها من مراكز توزيع الأسئلة إلى المدارس تأمين كامل من قبل أفراد الأمن الإدارى والشرطة، كما تابعت غرف العمليات فى وزارة الإدارات والمديريات ووزارة التربية والتعليم وصول الأسئلة دون أى مشكلات أو عوائق، كما حرص رؤساء لجان السير على تأمين الأسئلة داخل المدارس حتى فتح المظاريف قبل انطلاق الامتحانات بدقائق.

ويؤدى فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي 255 ألف و353 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب مدارس (stem) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.