شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى فى العاشرة صباحا طلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 255 ألف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث تنطلق لجنة الامتحانات فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهرا، وبانتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية، يكون الطلاب قد انتهوا من امتحانات الثانوية العامة، 2021، على أن تستمر امتحانات الشعبة العلمية أيام السبت 31 يوليو بمادتى الأحياء لطلاب علمى علوم والأستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والاثنين 2 أغسطس المقبل بمادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.



