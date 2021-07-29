شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، ألا يزيد السن فى أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.