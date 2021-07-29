شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب المريخ يقترن بنجم قلب الأسد اليوم فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى، اليوم الخميس، اقتران كوكب المريخ بنجم قلب الأسد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل فوق الأفق الغربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وسيظهر أيضا كوكب الزهرة فى الجزء العلوى الأيسر (أو الشرق السماوي).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن نجم قلب الأسد باللون الأبيض سيكون أكثر إشراقًا من المريخ الخافت وسيفصل بينهما 0.6 درجة فقط ما يعنى بأنهما سيكونان بالقرب من بعضهما البعض بدرجة كافية، بحيث يمكن رصدها معًا فى مجال رؤية التلسكوب.

بشكل عام أواخر يوليو 2021، يشاهد كوكب الزهرة الساطع أولا بعد غروب الشمس حيث يلمع أكثر من 100 مرة من قلب الاسد. من ناحية أخرى فإن قلب الاسد أكثر سطوعًا من المريخ بحوالى 1.6 مرة.

الفرصة مهيأة لرؤية المريخ وقلب الأسد بالعين المجردة بشكل أفضل فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية والمناطق الاستوائية الشمالية، ومن المحتمل أن يحتاج الراصدون فى خطوط العرض الشمالية لاستخدام المنظار.

هناك سببان وراء تمتع المناطق الاستوائية الشمالية والنصف الجنوبى من الكرة الأرضية بإطلالة أفضل على اقتران المريخ وقلب الأسد، ذلك لأن الشفق يبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس فى الصيف منه فى الشتاء، ثانيًا، يظل كوكب المريخ وقلب الأسد فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية فى حين يغربان بعد فترة وجيزة بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الشمالية.

دائمًا يأتى الليل (نهاية الشفق الفلكي) بعد غروب الشمس مباشرة عند خط الاستواء، وحاليا فصل الشتاء فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية، والصيف فى النصف الشمالي، لهذا السبب يكون الشفق أقصر فى النصف الجنوبى منه فى خطوط العرض المماثلة فى النصف الشمالي، فعلى سبيل المثال عند خط عرض 45 درجة شمالا يستمر الشفق المسائى الآن لحوالى 25 دقيقة أطول من 45 درجة جنوباً.

جدير بالذكر أن المريخ على الرغم من كونه كوكبًا مسائيًا نظريا حتى أكتوبر 2021، فمن المحتمل أن يختفى عن الأنظار تدريجيا خلال شهر أغسطس 2021، حيث سيبدأ وهج شفق المساء بطمس الكوكب الأحمر.