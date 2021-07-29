شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للحفاظ على المحاصيل والنباتات من الحر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ماهر أبو جبل عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة، لابد أن يتخذ المزارعين عددا من الإجراءات للحفاظ على سلامة محاصيلهم والتغلب على تلك الموجة الحارة.

وأوضح أبو جبل، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تلك الإجراءات، هي:

1- تقليل الفترات الزمنية بين مرات الري.

2- إضافة بعض مقاومات الضغوط الجوية مثل الأحماض الأمينية، والطحالب ومستخلصات النباتات الطبيعية.

3- الري مبكرا وخاصة في أوقات المغرب لوقاية النبات من درجات الحرارة المرتفعة.

4- البُعد عن الهرمونات والمنشطات النباتية التي قد تسبب ضغوط على النباتات.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري لتتجاوز 40 درجة خلال الأيام القادمة، وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يبلغ ذروته بداية من الأسبوع المقبل ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الانحاء، وتزداد فترات سطوع الشمس بسبب قلة تكون السحب المحلية، مناشدة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.