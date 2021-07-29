شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأراضى المستصلحة زراعيا 24.9% والقطاع الخاص يساهم بنصيب الأسد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع لعام 2020، حيث وصلت إلى 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول الأراضى المستصلحة في مصر:
- وصل حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع لعام 2020، إلى 38.3 ألف فدان عام 2019/2020.
- بلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع 30.7 ألف فدان في العام المالي 2018/2019.
- استحوذت شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألفا و334 فدانا بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية.
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حازت على ألفى فدان بنسبة 2.5%.
- الجمعيات التعاونية استصلحت نحو 1750 فدان بنسبة 2.1%.