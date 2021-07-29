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زيادة الأراضى المستصلحة زراعيا 24.9% والقطاع الخاص يساهم بنصيب الأسد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع لعام 2020، حيث وصلت إلى 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول الأراضى المستصلحة في مصر:

  1. وصل حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع لعام 2020، إلى 38.3 ألف فدان عام 2019/2020.
  2. بلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع 30.7 ألف فدان في العام المالي 2018/2019.
  3. استحوذت شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألفا و334 فدانا بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية.
  4. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حازت على ألفى فدان بنسبة 2.5%.
  5. الجمعيات التعاونية استصلحت نحو 1750 فدان بنسبة 2.1%.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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