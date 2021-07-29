شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأراضى المستصلحة زراعيا 24.9% والقطاع الخاص يساهم بنصيب الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم المساحة المحصولية من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع لعام 2020، حيث وصلت إلى 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان في العام المالي المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9% ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام المهمة حول الأراضى المستصلحة في مصر: