شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على ترخيص بناء؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المحافظات تلقى طلبات تراخيص البناء الجديدة ، وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، التى اقرتها الدولة لتنظيم البناء والحد من التكدث فى بعض المناطق والضغط على المرافق العامة.

وفى النقاط التالية نوضح الأوراق المطلوبة لإصدار بيان صلاحية الموقع وهى اولى الأوراق المطلوبة قبل التقدم لطلب الرخصة.

1-يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة للرقم القومى

2-رسم كروكى موضح به العنوان والطرق المؤدية للمكان

3-ايصال سداد الرفع المساحى.

4-إيصال بيان الصلاحية.

5-المركز يقوم بالرفع المساحى من قبل عدة جهات وهى "هيئة المساحة العسكرية، مديرية المساحة المصرية، او مركز الشبكات".

6-يتم ارسال الطلب من المركز للجامعة لاصدار بيان الصلاحية.

7-يعود الطلب من الجامعة للحى لاعتماده.

8-يتسلم المواطن البيان بعد اعتماده من الحى.

9-فى حالة الاعتماد يستكمل باقى اوراق التراخيص.