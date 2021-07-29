شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربى للمياه يستعرض اليوم ترتيبات انطلاق المنتدى العربى الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس العربى للمياه اجتماعا اليوم، الخميس برئاسة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس لمناقشة واستعراض الترتيبات النهائية لإنطلاق المنتدى العربى للمياه فى دورته الخامسة والتى تستضيفها "دبى" بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل.

يقام المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات وبدعم من جامعة الدول العربية, ووزارة الموارد المائية والرى المصرية، وبالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين, والوزارات المعنية بالمياه من 22 دولة عربية، وتم اختيار الموضوع الرئيسى للمنتدى هذا العام ليكون "الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة".

وتستعرض اللجنة المنظمة للمنتدى اليوم برنامج المنتدى والأنشطة المختلفة المصاحبة له وكذلك مناقشة الترتيبات اللوجستية ذات الصلة والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، بمشاركة العديد من كبار المسئولين فى فعاليات المنتدى.

كما تستعرض جلسة اللجنة المنظمة اليوم عبر الفيديو كونفراس"، أجندة عمل المنتدى خلال فترة انعقاده على مدار 3 أيام، وكذلك المعرض الدولى الذى سيقام على هامشه، حيث يعقد المنتدى كل ثلاث سنوات، ويعد أهم حدث فى مجال المياه بالمنطقة العربية على المستوى الإقليمي.

ويهدف المنتدى إلى حشد كل المنتفعين والعاملين بمجال المياه بالمنطقة العربية للوقوف على الأولويات الخاصة بجدول أعمال المياه بالإضافة إلى إيجاد الحلول التى من شأنها إصلاح هذا المحور المهم وتفعيل دوره ومواجهة التحديات فى المنطقة العربية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المنتدى دائماً ما يكون مخرجاتها مساهمة قيمة فى العملية الإقليمية العربية للمنتدى العالمى التاسع للمياه، مما يجلبه من معارف مبتكرة وتجارب وقيم رائدة تشكل علامة فارقة فعالة نحو مستقبل أكثر ازدهارا للمنطقة العربية والعالم أجمع.