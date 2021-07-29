شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعاود مجلس النواب جلساته مجددا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، فى ختام الجلسة العامة موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

ولكن ما هي مدة الإجازة البرلمانية ومتى سيعود للانعقاد مجددا؟ يوضح ذلك الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في ضوء المادة الدستورية 115، حيث يؤكد أن الإجازة البرلمانية تبدأ رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور التالى، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية.

وعن انعقاد الدور الثاني، يوضح صلاح فوزي، أن رئيس الجمهورية وفقا للدستور فإنه يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

يشار إلى أن مجلس النواب بدأ دور الانعقاد الأول الحالى من الفصل التشريعي الثاني في 12 يناير 2021، وجاء انتهاء الدور الأول قبل استكمال الـ9 أشهر اتساقا مع المادة اللائحية 274 التى منحت للمجلس الحق فى ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد فى موعد لا يمكنه من ذلك.

وتقضى المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.