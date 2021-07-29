شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر فرصة لحجز المدافن الجاهزة بمحافظة الجيزة بنظام حق الانتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أن اليوم الخميس هو آخر أيام تقديم طلبات حجز المدافن الجاهزة بطريق الفيوم، والتى تم مد فترة الحجز نظرا لتلقي طلبات عديدة من المواطنين لمد فترة استقبال طلبات الحجز للمدافن الجاهزة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة.

وقررت محافظة الجيزة مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة، وذلك حتي اليوم الموافق 29 من الشهر الجاري، للتسهيل على المواطنين وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التى لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

وأكدت المحافظة أنه تقدم 8264 مواطنا لسحب كراسات الشروط وتقدم للحجز أكثر من 5350 مواطنا، ومساحة المدفن 66 مترا بطريق الفيوم الكيلو 47، وذلك بنظام حق الانتفاع، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بمحافظة الجيزة "أحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا يوجد بها مدافن".