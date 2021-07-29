شكرا لقرائتكم خبر عن السماء تمطر اليوم 20 شهابا بالساعة.. 11 معلومة عن زخة شهب "دلتا الدلويات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية خاصة الشهب على موعد اليوم مع واحدة من الشهب التى تزين سماء مصر وهى شهب دلتا الدلويات.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل شهب دلتا الدلويات وأهم سماتها وموعد سقوطها فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- الكرة الأرضية ستكون على موعد اليوم مع زخة شهب دلتا الدلويات.

2- هى زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة.

3- تنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان Marsden and Kracht (مارسدن وكراخت).

4- عند دخولها الغلاف الجوي الأرضى من 12 يوليو إلى 23 أغسطس.

5- تبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

6- سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر البدر معظم الشهب الخافتة.

7- أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم.

8- أفضل مشاهدة لها بعيد تماما عن اضواء المدينة بعد منتصف الليل.

9- يشترط لمشاهدتها واضحة صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

10- تظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو.

11- يمكن أن تظهر فى أى مكان آخر فى السماء.