شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة عاملين بالشرقية وسوهاج بعد صدور أحكام قضائية ضدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة كل من: "ا.م"، عامل مسجد بإدارة أوقاف ههيا بمديرية أوقاف الشرقية، وح.ع" عامل مسجد بإدارة أوقاف غرب طهطا - مديرية أوقاف سوهاج، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتى أوقاف الشرقية وسوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وفى سياق متصل وبناءً على مذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة تم إعفاء، مفتش منتدب بإدارة أوقاف شرق مدينة نصر بمديرية أوقاف القاهرة من عمله مفتشًا منتدبًا، مع عودته إمامًا ونقله إلى مديرية أوقاف السويس وذلك لتقصيره فى أداء عمله المكلف به وإهماله الشديد.