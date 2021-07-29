شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدة تعليم الصم وضعاف السمع فى الكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسست وحدة تعليم الصم وضعاف السمع عام 1982 م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، حيث تم إشهار الوحدة بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 4014 لسنة 1993.

وتعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

وتعتبر الطالبة أستيرة ميلاد الحاصة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع إحدى خريجات هذه المدرسة، حيث كرمها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وأعرب المطران عن سعادته بتفوق أستيرة التي تحدت كل الظروف والعقبات لتصبح في طليعة المتفوقين على مستوى الجمهورية متمنيًا أن تستكمل مسيرة تعليمها الجامعي بعد الحصول على الدبلوم الفني.

وقال المطران إن أستيرة تنتمي إلى أسرة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل والدتها بوحدة الصم التي تربت فيها حتى التحقت بالمدرسة الثانوية وتحقق هذا النجاح.

وأكد المطران إن الكنيسة الأسقفية تتعهد برعاية أستيرة وتقديم كل الدعم والمساندة لها طوال رحلتها التعليمية بعد أن رفعت اسم أسرتها عاليًا وشكلت نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح.