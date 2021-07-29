شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة تضىء باللونين الأزرق والبرتقالى احتفالا باليوم العالمى للكبد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين مبنى قلعة محمد على، فى حى القلعة بالقاهرة، مساء الأربعاء، باللونين الأزرق والبرتقالى، احتفالا باليوم العالمى للكبد، فى إطار التعاون بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، بمناسبة اليوم الدولى الذى يوافق يوم 28 يوليو من كل عام.



قلعة محمد على

ونشر الحساب الرسمى لوزارة السياحة والآثار المصرية، عبر انستجرام، صورا تظهر إضاءة مبنى القلعة، صحبتها بتعليق: "القلعة مضاءة بألوان الأزرق والبرتقالى فى اليوم العالمى للكبد".



قلعة محمد على تحتفل باليوم العالمى للكبد

وكان جرى أيضا إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالى، مساء الأربعاء، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمى للكبد والموافق 28 يوليو من كل عام.



إضاءة قلعة محمد على

وأوضح أشرف محيى مدير منطقة أهرامات الجيزة، أن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس سى فى مصر، أحد أهم الإنجازات التى حققتها مبادرة 100 مليون صحة، كما تمت إضاءة قلعة محمد على.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمى للكبد الوبائى، يوافق اليوم الأربعاء 28 يوليو، وهو فى الغالب ينتج عن عدوى فيروسية، لكن هناك أسباب أخرى محتملة للإصابة بهذا المرض، وتشمل هذه التهاب الكبد المناعى الذاتى والتهاب الكبد الذى يحدث كنتيجة ثانوية لتناول بعض الأدوية والعقاقير وشرب والكحول، حيث يحدث التهاب الكبد المناعى الذاتى عندما يصدر الجسم أجسامًا مضادة ضد أنسجة الكبد.