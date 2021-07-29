شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجازة نصف العام بالعام الدراسى المقبل تبدأ 5 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يوما).

وأوضحت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإعلان عن تفاصيل الحضور والدراسة للعام الدراسى المقبل 2021-2022 بما يتناسب مع الوضع الصحى وجائحة كورونا، مشيرة إلى أن التفاصيل ستعلن فى سبتمبر المقبل.