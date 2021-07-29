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أهم الظواهر الفلكية فى أغسطس المقبل باليوم والتاريخ.. تبدأ باقتران عطارد والشمس

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال أغسطس باليوم والتاريخ، كما يلى: 

الأحد 1 أغسطس: اقتران كوكب عطارد مع الشمس.

الإثنين 2 أغسطس: كوكب زحل فى مقابلة الشمس.

الأحد 8 أغسطس: ميلاد هلال شهر المحرم للسنة الهجرية الجديدة.

الإثنين 9 أغسطس: القمر عند أقرب مسافة له من الشمس.

الثلاثاء 10 أغسطس: اقتران القمر وكوكب المريخ.

الأربعاء 11 أغسطس: اقتران القمر وكوكب الزهرة.

الخميس - الجمعة 12/ 13 أغسطس: زخات شهب البرشاويات.

الأحد 15 أغسطس: قمر شهر المحرم فى طور تربيع أول.

الثلاثاء 17 أغسطس: القمر عند أقرب مسافة له من الأرض.

الخميس 19 أغسطس: اقتران كوكبى عطارد والمريخ.

الجمعة 20 أغسطس: كوكب المشترى فى مقابلة الشمس.

السبت 21 أغسطس: القمر عند أبعد مسافة له من الشمس واقتران القمر وكوكب زحل.

الأحد 22 أغسطس: قمر شهر المحرم بدرا.

الإثنين 30 أغسطس: قمر شهر المحرم فى طور تربيع ثان، والقمر عند أبعد مسافة له من الأرض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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