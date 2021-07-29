شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الظواهر الفلكية فى أغسطس المقبل باليوم والتاريخ.. تبدأ باقتران عطارد والشمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال أغسطس باليوم والتاريخ، كما يلى:
الأحد 1 أغسطس: اقتران كوكب عطارد مع الشمس.
الإثنين 2 أغسطس: كوكب زحل فى مقابلة الشمس.
الأحد 8 أغسطس: ميلاد هلال شهر المحرم للسنة الهجرية الجديدة.
الإثنين 9 أغسطس: القمر عند أقرب مسافة له من الشمس.
الثلاثاء 10 أغسطس: اقتران القمر وكوكب المريخ.
الأربعاء 11 أغسطس: اقتران القمر وكوكب الزهرة.
الخميس - الجمعة 12/ 13 أغسطس: زخات شهب البرشاويات.
الأحد 15 أغسطس: قمر شهر المحرم فى طور تربيع أول.
الثلاثاء 17 أغسطس: القمر عند أقرب مسافة له من الأرض.
الخميس 19 أغسطس: اقتران كوكبى عطارد والمريخ.
الجمعة 20 أغسطس: كوكب المشترى فى مقابلة الشمس.
السبت 21 أغسطس: القمر عند أبعد مسافة له من الشمس واقتران القمر وكوكب زحل.
الأحد 22 أغسطس: قمر شهر المحرم بدرا.
الإثنين 30 أغسطس: قمر شهر المحرم فى طور تربيع ثان، والقمر عند أبعد مسافة له من الأرض.