قراءة في حركة تنقلات الجيزة.. الإطاحة بـ9 مساعدين وتغييرات بالجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تغييرات بالجملة شهدتها حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية الخاصة بمديرية أمن الجيزة، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق مساء الأربعاء.

وزير الداخلية جدد الثقة في مساعده لأمن الجيزة اللواء رجب عبد العال نظرا لجهوده في فرض السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام خلال الأشهر القليلة التي تولى فيها المنصب.

الحركة شهدت ترقية اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث إلى مدير أمن المنيا وتصعيد نائبه اللواء مدحت فارس ليشغل منصب مدير إدارة البحث الجنائي بالجيزة.

كما تم تصعيد اللواء عاصم أبو الخير من مدير المباحث الجنائية ليشغل نائب مدير المباحث مع تصعيد رئيس قطاع أكتوبر اللواء علاء فتحي بدلا منه.

بالانتقال إلى مساعدي مدير الأمن، أطاحت الحركة بنحو 9 مساعدين متضمنين مديري القطاعات الرئيسية بإحالتهم للمعاش باستثناء اللواء خالد البروي الذي تم تصعيده ليشغل منصب حكمدار الجيزة.

للمرة الأولى منذ سنوات، سيكون مدير مباحث الجيزة على موعد مع اختيار رؤساء جدد لقطاعات الشمال وأكتوبر والغرب بعد ترقية العمداء عمرو طلعت وعلاء فتحي وطارق حمزة، الأول لمنصب مساعد مدير الأمن والثاني مديرا للمباحث الجنائية والثالث مساعدا لمدير أمن جنوب سيناء.

أمام عن الإدارات الخدمية فقد طالتها يد التغيير أيضا، وتولى اللواء محمد نصر منصب مدير مرور الجيزة، واللواء جابر بهاء مديرا للحماية المدنية بالجيزة قادما من إدارة العمليات.