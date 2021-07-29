٨ خطوات بسيطة تساعدك فى القضاء على شكاوى الفواتير و التحصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح

يعانى بعض المواطنين من وجود بعض الاخطاء فى فواتير الاستهلاك الخاصة بهم فى بعض الأحيان ، بالإضافة لشكوى البعض منهم أيضا من سوء تعامل بعض المحصلين معهم أثناء قيامه بتحصيل الفواتير الشهرية الأمر الذى بدوره يعتبر أحد أبرز المميزات التى تميز العدادات مسبقة الدفع عن العدادات القديمة أو الإلكترونية بوجه خاص ..

وحرصا من "مصراوى"على تقديم النصائح الخاصة بالمواطنين التى تأتى فى مقدمتها استبدال العداد التقليدى لعداد مسبوق الدفع، حيث تتميز العدادات مسبوقة الدفع بأنها لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء او تصدر أخطاء الفواتير أو تعرض المواطنين فى مواجهة مباشرة مع المحصلين فيستطيع كل مواطن تحديد استهلاكه والتحكم فيه .

ونشرت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، فيديو أوضحت فيه تفاصيل جميع المراحل التي تُمكن المواطن، من تقديم طلبًا إلكترونيُا لتركيب عداد كودى عبر منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية.

ووفقًا للموقع الالكترونى، فإنه يمكنك التسجيل إلكترونيًا ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الكهرباء من خلال الرابط التي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة..

للتسجيل على المنصة

https://eservices.eehc.gov.eg/

بحسب ما نشرته "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، يمكنك تقديم الطلب "أون لاين" من خلال 5 خطوات وهى كالآتى:_

1- قم بالدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.

2- اضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودى

3- املأ استمارة البيانات المطلوبة

4- قم بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى

5- اضغط على خانة (ارسال الطلب)

3 طرق لمتابعة طلب التقديم الخاص بك:

أوضحت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

- الدخول على الموقع الالكترونى نفسه لمتابعة طلب التقديم.

- تابعة البريد الإلكترونى الخاص بك والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

- سيتم ارسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذى قمت بوضعه فى خانة البيانات.

ما هى مميزات العداد الكودى؟

1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.