والدتها تعمل بالكنيسة.. رئيس "الأسقفية" يكرم الثانية على الجمهورية بالدبلومات خريجة وحدة الصم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

كرم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الطالبة أستيرة ميلاد الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وهي خريجة وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة.

وأعرب المطران عن سعادته بتفوق أستيرة التي تحدت كل الظروف والعقبات لتصبح في طليعة المتفوقين على مستوى الجمهورية متمنيًا أن تستكمل مسيرة تعليمها الجامعي بعد الحصول على الدبلوم الفني.

وقال المطران إن أستيرة تنتمي إلى أسرة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل والدتها بوحدة الصم التي تربت فيها حتى التحقت بالمدرسة الثانوية وتحقق هذا النجاح.

وأكد المطران أن الكنيسة الأسقفية تتعهد برعاية أستيرة وتقديم كل الدعم والمساندة لها طوال رحلتها التعليمية بعد أن رفعت اسم أسرتها عاليًا وشكلت نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح.

في نهاية اللقاء قدم المطران للطالبة هدية تذكارية وقدم الشكر لوالدتها وللدكتورة ماري إسحق مديرة وحدة الصم على المستوى التعليمي المتميز الذي تقدمه.

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهار الوحدة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.