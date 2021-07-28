شكرا لقرائتكم خبر عن الحبيب على الجفرى يزور الشيخ الإدريسى بمستشفى أسوان الجامعى بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى استقبلت اليوم الأربعاء، الحبيب على زين العابدين الجفرى الداعيه الإسلامى، للاطمئنان علي حالة الشيخ الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته فى مدينة دراو.

وأضاف الدكتور أشرف معبد، فى بيان صحفى، أن إدارة المستشفي الجامعي بأسوان تقدم كافة أوجه الرعاية الطبية لـ"الإدريسى" في ظل توجيهات الدكتور أيمن محمود عثمان القائم باعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان وعميد كلية الطب، حيث تعرض الإدريسى و5 آخرين لحادث سير نتيجة تصادم سيارته بسور فى نطاق مركز دراو، بمحافظة أسوان.

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية جراحية للشيخ الإدريسي وهو حاليا بحالة طبية جيدة ومستقرة، بعد أن كان يعانى من كسر فى الفخذ الأيمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن ويتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى الجامعى بأسوان حاليًا.