شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة الأهرامات باللون الأزرق والبرتقالى بمناسبة اليوم العالمى للكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم منذ قليل إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي، و ذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمي للكبد والموافق 28 يوليو من كل عام.

وأوضح أشرف محيي مدير منطقة أهرامات الجيزة أن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس سي في مصر، أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة 100 مليون صحة، كما تمت إضاءة قلعة محمد علي.

والجدير بالذكر أن اليوم العالمى للكبد الوبائى، يوافق اليوم الأربعاء 28 يوليو، وهو فى الغالب ينتج عن عدوى فيروسية، لكن هناك أسباب أخرى محتملة للإصابة بهذا المرض، وتشمل هذه التهاب الكبد المناعى الذاتى والتهاب الكبد الذى يحدث كنتيجة ثانوية لتناول بعض الأدوية والعقاقير وشرب والكحول، حيث يحدث التهاب الكبد المناعى الذاتى عندما يصدر الجسم أجسامًا مضادة ضد أنسجة الكبد.