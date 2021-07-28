شكرا لقرائتكم خبر عن منسق لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: وفرنا علاج فيروس سى بأقل سعر عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العالم أشاد بنجاح مصر في مكافحة الفيروسات الكبدية، مؤكدا أن تجربة مصر رائدة وبدأت تصدر المبادرة وتنشرها في القارة الإفريقية، وكان عملا كبيرا ورائه إرادة سياسية كبيرة، حيث مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية بسمة وهبة، إلى أنه حرى مسح أكثر من 50 مليون مواطن، وتلقى المصابين العلاج بالمجان، مردفا: "استطعنا الوصول لكل المواطنين والتأكد من أنهم يتلقون العلاج بشكل صحيح، واستطعنا إتاحة دواء معالجة فيروس سى للمواطنين بأقل سعر عالمى".

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، أن العالم شهد طفرة كبيرة بدءا من عام 2014 بعد استحداث عقارات معالجة لفيروس كورونا، حتى وصلت أن تكون مصنعة وطنيا ويتم تصديرها للخارج، مؤكدا أن نسبة الحالات الجديدة ضئيلة جدا، وأى حالة يتم اكتشافها يتم علاجها فورا وبالمجان.