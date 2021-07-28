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مى عبد الحميد: "سكن لكل المصريين" نقلة نوعية لتحسين حياة المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن برنامج "سكن لكل المصريين" حقق نقلة نوعية في شغل الوحدات السكنية، وتحسين جودة الحياة.

 

وقالت مى عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الحصول على الوحدة السكنية ضمن "سكن لكل المصريين" ميسر وليس به "واسطة أو محسوبية".

 

وذكرت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية ضمن المشروع منهم 160 ألف وحدة قاربوا على التسليم، وجاري العمل على تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية أخرى، موضحة أن عدد الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" ستتجاوز مليون وحدة سكنية بحلول 2024، لافتة إلى أن "سكن لكل المصريين 1 و2" ستطبق عليهم مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

 

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

 

وأكدت الوزارة، أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يُعد استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما يُعد تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، والتى تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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