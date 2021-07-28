شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: "سكن لكل المصريين" نقلة نوعية لتحسين حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن برنامج "سكن لكل المصريين" حقق نقلة نوعية في شغل الوحدات السكنية، وتحسين جودة الحياة.

وقالت مى عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الحصول على الوحدة السكنية ضمن "سكن لكل المصريين" ميسر وليس به "واسطة أو محسوبية".

وذكرت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية ضمن المشروع منهم 160 ألف وحدة قاربوا على التسليم، وجاري العمل على تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية أخرى، موضحة أن عدد الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" ستتجاوز مليون وحدة سكنية بحلول 2024، لافتة إلى أن "سكن لكل المصريين 1 و2" ستطبق عليهم مبادرة التمويل العقاري الجديدة.