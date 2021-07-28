بـ19 محافظة.. الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق "لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أماكن الطرح الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، تتواجد الشقق في مدن ومراكز 19 محافظة وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وأضافت أن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة- و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2.

وتابعت: تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 ألفًأ، و310 آلاف جنيه.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 164 ألفًا.. أماكن وأسعار أو طرح لمحدودي الدخل بالتمويل العقاري

أسعار وأماكن.. الإسكان تعلن موعد حجز مشروعات الإسكان المتوسط بالتمويل العقاري

الإسكان تعلن رسميًا طرح أول شقق بنظام التمويل العقاري "كاملة التشطيب"