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الأهالي استقبلوها بالزغاريد.. محلية النواب تتفقد أعمال تطوير ميدان السيد البدوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي، وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا.

استقبل الأهالي في ميدان السيد البدوي، المحافظة ووفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل الأغاني الوطنية.

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها والتي كانت من المناطق العشوائية، وأيضا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا.

رافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية، في الجولة التفقدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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