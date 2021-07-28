منحه الرئيس "نوط الامتياز".. مؤمن الساعدي مديرا للإدارة العامة للمرور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأربعاء حركة تنقلات الشرطة 2021، وتم الإعلان عنها رسميا، وشملت تعيين اللواء مؤمن الساعدي، مساعدا لوزير الداخلية مديرا للإدارة العامة للمرور.

وشغل اللواء الساعدي قبل تصعيده، منصب وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، كما تتدرج من قبل في عدة وظائف بالإدارة العامة للمرور القاهرة.

والمعروف عن مساعد وزير الداخلية الجديد للمرور في عمله السابق بالقاهرة، تواجده في الشارع باستمرار لمتابعة أعمال رجال المرور خصوصا في أوقات الطوارئ وتقلبات الطقس والأمطار.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء مؤمن الساعدي "نوط الامتياز" من الطبقة الأولى في ذكرى عيد الشرطة 69 حيث كان وكيلا للإدارة العامة لمرورالقاهرة، تقديرا لعطائه.