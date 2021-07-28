حركة تنقلات الجيزة.. مدحت فارس مديرًا للمباحث و"أبو الخير" نائبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
شهدت حركة تنقلات الشرطة السنوية تجديد الثقة في اللواء رجب عبدالعال مديرًا لأمن الجيزة.
وتمت ترقية اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث؛ ليشغل منصب مساعد الوزير لأمن المنيا.
وتمت ترقية اللواء مدحت فارس؛ ليشغل منصب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير نائبًا له.
جاء ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.
وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.