شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكونغو يزور العاصمة الإدارية ويشيد بالمشروعات الجارى تنفيذها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت العاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية يترأسه رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية "ساما لوكونديه كينجى"، وذلك في إطار زيارته لمصر، والتي جاءت لتعزيز سبل التعاون المستمر بين البلدين وإطلاعه على أهم المشروعات الكبرى للدولة المصرية وعلى رأسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت فعاليات الزيارة من منطقة الأعمال المركزية التي تحوى (20) برجا متعدد الاستخدام، من بينهم البرج الأكثر ارتفاعاً بأفريقيا، حيث استمع والوفد المرافق لشرح تفصيلي لكل من مشروع العاصمة الإدارية بصفة عامة ومنطقة الأعمال المركزية بصفة خاصة، تلى ذلك تفقد البرج الأيقونى من الطابق "٥٢" ثم التوجه لزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ثم الحي الحكومي وساحة الشعب ومبنى البرلمان المصري.

وفي نهاية الزيارة، أشاد رئيس وزراء الكونغو بما شاهده بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من حسن تخطيط ودقة في التنفيذ، وكونها مدينة ذكية، مبدياً رغبته في مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.