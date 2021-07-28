شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التحويلات بين المدارس لجميع المراحل إلكترونيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فتح باب التحويلات إلكترونيا لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات "رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام"، مؤكدة أنه لا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
وللتحويل اضغط اللينك التالى...
https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index
وأوضحت المديرية عدة تعليمات على ولي الأمر قراءتها حتي يتمكن من تسجيل طلبه بشكل صحيح وهى كالتالى:
- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
- غير مسؤولين عن أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق.
- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.
- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.
- فى حالة وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.
- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.
- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة .
- على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.
- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.
بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:
- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع .
- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.
- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.
- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).
- على ولى الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.
- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أى مسمى أثناء التقدم للمدرسة.