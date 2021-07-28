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حركة تنقلات الشرطة.. تعرف على 13 مساعد وزير جدد

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القاهرة - سامية سيد - شملت حركة تنقلات الشرطة السنوية وجود 13 مساعد وزير جدد، لدعم القطاعات الأمنية بدماء جديدة وكفاءات أمنية.

وجاء مساعدو الوزير الجدد:

لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد .

لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر .

لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية .

لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية .

لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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