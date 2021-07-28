شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة.. تعرف على 13 مساعد وزير جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت حركة تنقلات الشرطة السنوية وجود 13 مساعد وزير جدد، لدعم القطاعات الأمنية بدماء جديدة وكفاءات أمنية. وجاء مساعدو الوزير الجدد: وجاء مساعدو الوزير الجدد: لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء . لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد . لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة . لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا . لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد . لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر . لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد . لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا . لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى . لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية . لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية . لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.