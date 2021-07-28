شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة.. تعرف على 13 مساعد وزير جدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شملت حركة تنقلات الشرطة السنوية وجود 13 مساعد وزير جدد، لدعم القطاعات الأمنية بدماء جديدة وكفاءات أمنية.وجاء مساعدو الوزير الجدد:
لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء .
لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .
لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة .
لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .
لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد .
لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر .
لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .
لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .
لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .
لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية .
لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية .
لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.