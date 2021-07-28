شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل نائب رئيس جنوب السودان.. ويؤكد: موقفنا ثابت من التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بملف سد النهضة.. الرئيس يشدد على عزم مصر الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لجوبا.. و«إيجا» ينقل تحيات «سلفا كير» إلى الرئيس السيسى ويثمن التطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس جنوب السودان.. ويؤكد: موقفنا ثابت من التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بملف سد النهضة.. الرئيس يشدد على عزم مصر الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لجوبا.. و«إيجا» ينقل تحيات «سلفا كير» إلى الرئيس السيسى ويثمن التطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

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