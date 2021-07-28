شكرا لقرائتكم خبر عن فى التذكار الشهرى لها.. تعرف على ألقاب السيدة مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الأربعاء، الكنيسة الأرثوذكسية بالتذكار الشهرى للسيدة مريم العذراء، حيث خصصت يوم 21 من كل شهر قبطى للاحتفال بهذه المناسبة.

وخلال السطور التالية نوضح ألقاب السيدة مريم العذراء..

1 – أم الإلة: وهذا اللقب الذي أطلقه عليها المجمع المسكوني المقدس المنعقد في أفسس سنة 431م. وهو اللقب الذي تمسك به القديس كيرلس الكبير.

2 - العروس: وذلك لأنها العروس الحقيقية لرب المجد، وتحقق فيها قول الرب لها فى المزمور".

3- الحمامة الحسنة: تذكار الحمامة الحسنة التى حملت لأبينا نوح غصنًا من الزيتون، رمزًا للسلام، تحمل إليه بشرى الخلاص من مياه الطوفان وبهذا اللقب يبخر الكاهن لأيقونتها وهو خارج من الهيكل. وهو يقول "السلام لك أيتها العذراء مريم الحمامة الحسنة".

4 - السحابة: وذلك لارتفاعها من جهة، ولأنه هكذا شبهتها النبوة فى مجيئها إلى مصر. ورد عن ذلك فى سفر أشعياء النبى.

5 - أم النور الحقيقى، على اعتبار أن السيد المسيح قيل عنه إنه "النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان".

6 - أم القدوس: على اعتبار أن الملاك حينما بشرها بميلاد المسيح قال لها" لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله".

7 - أم المخلص، لأن السيد المسيح هو مخلص العالم. وقد دعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.