شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد.. قصة ضابط قضى على البؤر الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء بحركة تنقلات الشرطة تصعيد اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، وذلك بعد جهود أمنية كبيرة نجح خلالها في القضاء على الجرائم وضبط الأمن بالصعيد.

ويشهد سجل "الذكير" الوظيفي نجاحات كبيرة، حيث قضى على كافة أنواع الجرائم في الغربية، ونجح في تحقيقات ضربات أمنية ضخمة في أسيوط عندما كان مديرًا للمباحث، وحقق أعلى معدلات نسب تنفيذ الأحكام عندما كان مديرًا لها، ثم عاد لأسيوط مديرًا للأمن ليقضى على البؤر الاجرامية.

وصدرت حركة تنقلات الشرطة السنوية، وشملت عددًا من مدراء الأمن ومديري الإدارات والقطاعات المختلفة، وراعت الحركة الأقدمية والكفاءة.

جاء ذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وحرصت حركة التنقلات على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وجاء بحركة التنقلات اللواء معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة ، واللواء أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا .

وشملت حركة التنقلات محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد ، ورفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر ، وأسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، وخالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ، وحسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

وجاء بالحركة لواء علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، وسعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ، وعلاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومحسن شعبان - مدير أمن القليوبية ، وعمر السويفى - مدير أمن أسيوط ، ومحمد والى - مدير أمن الشرقية ، ومنصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية ، وأحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ، وبهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

وشملت الحركة هشام سليم - مدير أمن أسوان، ومحمد حسان - مدير أمن المنيا ، ومحمد شرباش - مدير أمن سوهاج، والسيد سلطان - مدير أمن الدقهلية، وشريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء ، ومحى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر، وهشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب ، ولواء دكتوروليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة .

وجاء بالحركة مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور، وضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وعاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.