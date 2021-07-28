شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستعد لافتتاح محور محمد أنور السادات بديل شارع الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة، مجهوداتها لسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور محمد أنور السادات باعتباره شريان مرورى جديد يضاف إلى منظومة الطرق بالمحافظة، حيث تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لفتح المحور بالكامل بدءا من شارع خاتم المرسلين مرورا بشارع ترسا والمريوطية ووصولا إلى محور المنصورية ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق لشارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق .



متابعة المحافظ

وقد عاين المحافظ، خلال جولته نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر، مشدداً على رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ووضع أعمدة الإنارة وتحديد أماكن اليوترن لإجراء التنسيق العام لذلك القطاع خلال اسبوع على الأكثر .

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول للبدء فى تحديد مسارات السير والجزيرة الوسطى للطريق وأماكن الدورانات للسيارات لتتكامل المنظومة المرورية بالقطاع.



جانب من اللقاء

كما تفقد المحافظ مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية والتى قاربت على الانتهاء، موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة والتأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه بدون أى ملاحظات لما لتلك الكبارى من أهمية فى نقل حركة المواطنين من والى البر الشرقى والغربي لطريق المريوطية، مشدداً على ضرورة تغطية أى كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشي مع النسق العام للطريق .

وخلال الجولة وجه المحافظ حى الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقة وإزالة العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها .

كما تفقد راشد أعمال رصف شارع ترسا بدءا من نقطة التقاءه بشارع المريوطية أسفل الكوبرى وبطول 1100م٢ موجها بسرعة إنجاز الأعمال .

كما شدد على مدير مديرية الطرق بإصلاح أى قطاعات معيبة في طبقة الرصف بشارع ترسا نظراً لأعمال التوسعة والإنشاءات وإزالة العوائق خلال المرحلة الماضية .



جانب من الجولة

أطمئن المحافظ على نسب إزالة عدداً من العقارات التى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا مشدداً على رئيس حى الطالبية بمضاعفة العمل لسرعة الانتهاء وفتح مسار الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية .

وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف على أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة لتسهيل حركة المترددين على الطريق وتلاشى أى إعاقات مرورية .

وأختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد كوبرى ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين، موجها بالتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بطول الطريق، حيث من المتوقع ـن يشهد كثافات مرورية بالمرحلة المقبلة .

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ومحمد نور رئيس حي العمرانية .