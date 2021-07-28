شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة.. تعرف على 10 مدراء أمن جدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شملت حركة تنقلات الشرطة السنوية، وجود 10 مدراء أمن جدد، لتدعيم مديريات الأمن بدماء جديدة وكفاءات أمنية.وجاء مدراء الأمن الجدد:
لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية .
لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط .
لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية .
لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية .
لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان .
لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا .
لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج .
لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية .
لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء .
لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر .