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حركة تنقلات الشرطة.. تعرف على 10 مدراء أمن جدد

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القاهرة - سامية سيد - شملت حركة تنقلات الشرطة السنوية، وجود 10 مدراء أمن جدد، لتدعيم مديريات الأمن بدماء جديدة وكفاءات أمنية.

وجاء مدراء الأمن الجدد:

لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية .

لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط .

لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية .

لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية .

لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان .

لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا .

لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج .

لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية .

لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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