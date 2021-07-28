شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات الشرطة.. تعرف على 10 مدراء أمن جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت حركة تنقلات الشرطة السنوية، وجود 10 مدراء أمن جدد، لتدعيم مديريات الأمن بدماء جديدة وكفاءات أمنية. وجاء مدراء الأمن الجدد: وجاء مدراء الأمن الجدد: لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية . لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط . لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية . لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية . لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان . لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا . لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج . لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية . لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء . لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر .