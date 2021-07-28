حركة تنقلات الجيزة.. مدحت فارس مديرا للمباحث و"أبو الخير" نائبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة تنقلات الشرطة السنوية تجديد الثقة في اللواء رجب عبد العال مديرا لأمن الجيزة.

وجرى ترقية اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث ليشغل منصب مساعد الوزير لأمن المنيا.

وتم ترقية اللواء مدحت فارس ليشغل منصب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير نائبا له.

جاء ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.