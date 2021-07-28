أخبار مصر.. الرئيس السيسى: الجيوش الوطنية عمود فقرى ضامن لتماسك واستقرار الدول

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، الرئيس عبد الفتاح السيسى: الجيوش الوطنية عمود فقرى ضامن لتماسك واستقرار الدول.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..جنايات المنصورة تقضى بإعدام سيدة بتهمة قتل زوجها بالسم فى الدقهلية

قصت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، الأربعاء، الحكم بإعدام ربة منزل بإحدى قرى مركز ميت غمر، بعد عرض أوراقها على فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها، وذلك لاتهامها بقتل زوجها، عمدا بأن دست له سم الفئران في الطعام، لرفضها العيش معه.





الرئيس التونسى يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا

أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأن الرئيس قيس سعيد يجتمع الآن بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

وذكرت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأربعاء، بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".





الرئيس السيسى: الجيوش الوطنية عمود فقرى ضامن لتماسك واستقرار الدول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.





ملخص وأهداف مباراة اسبانيا والارجنتين في مجموعة مصر بـ أولمبياد طوكيو

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين والتي جمعت المنتخبين ظهر اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو منافسات كرة القدم رجال، وهي المجموعة التي تضم المنتخب الوطني الذي حقق الفوز في نفس التوقيت على استراليا 2-0.

التعليم تتيح التظلم على نتيجة الدبلومات لمدة 15 يوما.. والرسوم 100 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2021، موضحة أن مدة التظلم تستمر 15 يوما للدور الأول بدلا من 30 يوما و7 أيام مدة التظلم على نتيجة الدور الثانى بدلا من 15 يوما، على أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد.

جنايات المنصورة تقضى بإعدام الأب المتهم بذبح ابنه فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم ، الأربعاء، بإجماع الآراء بإعدام الأب المتهم بذبح ابنه بمشرط في الدقهلية، وذلك بعد وصول الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

ماذا فعل الفراعنة فى مواجهة السامبا.. 4مباريات قوية جمعت مصر والبرازيل

ضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي حامل الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا.

ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر الأوليمبي وأستراليا بأوليمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، منتخب البرازيل يوم السبت المقبل ،في دور الـ8 لاوليمبياد طوكيو بعد تاهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثاني في مجموعته التي ضمت أسبانيا صاحبة المركز الأول و استراليا و الأرجنتين.

ظاهرة فلكية.. "دلتا الدلويات" تمطر سماء مصر الليلة وغدا بـ 20 شهابا بالساعة

يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية وخاصة الشهب على موعد الليلة وغدا مع واحدة من أجمل الشهب التى تزين سماء مصر وهى شهب دلتا الدلويات.

فيفا: ألف مبروك للفراعنة التأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو

حرص الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة المنتخب الوطني بالتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة القدم رجال، بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ليتأهل عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو

أسدل الستار على دور المجموعات من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، حيث تأهلت 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي، من بينهما منتخب مصر الأولمبي الذي حقق الفوز على نظيره الاسترالي بثنائية نظيفة ليتأهل رفقة المنتخب الاسباني عن المجموعة الثالثة

السفير الأسترالى بالقاهرة يهنئ المنتخب الأولمبى لتأهله لربع نهائى أولمبياد طوكيو

قدم جلين مايلز السفير الأسترالى لدى القاهرة، التهنئة للمنتخب الأولمبى المصرى، بعد فوزه على المنتخب الأسترالى بهدفين نظيفين، وتأهله لربع النهائى فى أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: "انتصار ممتاز".

طرح أول وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقارى.. وموعد بدء الأوكازيون الصيفى

قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية لأهم الأخبار، حيث أعلنت وزارةُ الإسكانـ فتح بابِ الحجزِ لوحداتٍ سكنيةٍ كاملةِ التشطيب وذلك ضمنَ مبادرةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكلِ المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل في ضوءِ طرحِ البنكِ المركزي المصري لمبادرتهِ الجديدة بإتاحةِ التمويلِ العقاري بسعر عائد 3% لمدةِ 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقهُا منذ يوم 13 يوليو 2021.

معانى خفية فى ملابس الرياضيين بدورة الألعاب الأولمبية 2020.. مش مجرد تيشرت

يتابع العالم خلال هذه الفترة، دورة الألعاب الأولمبية 2020، ليشجع فريق بلده، لذلك يهتم بمشاهدة أداء اللاعبين سواء فى مباراة كرة اليد أو السباحة وغيرهما من الرياضات، لكن قد لا يلاحظ أحد المعانى الخفية فى ملابس اللاعبين، والتى قد تشير إلى عدد فريقهم أو لحدث تاريخى ببلادهم وغيرها من المعانى، الخفية بملابس اللاعبين والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " insider".

طريقة حجز وحدة سكنية من خلال مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.. إنفوجراف

بعد أيام قليلة من تطبيق البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3 % على 30 عاما، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى عن طرح أول وحدات سكنية بنظام مبادرة التمويل العقارى الجديدة، فى عدد من المدن الجديدة.

شوقي غريب: نلعب للفوز فى جميع مبارياتنا والمغامرة قادتنا لعبور أستراليا

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه سيعيد بالفوز الهام على استراليا والتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو واحتلال المركز الثاني في المجموعة الصعبة التي ضمت اسبانيا و الارجنتين.

طوكيو 2020.. بسمة السلاموني لاعبة الترايثلون تغادر اليابان للعودة إلى القاهرة

غادرت بسملة السلاموني لاعبة منتخب مصر للترايثلون طوكيو عائدة إلى مصر برفقة أحمد سلامة المدير الفني لمنتخب مصر للترايثلون بعد انتهاء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.