شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجميع حركة تنقلات الشرطة السنوية التي تجرى كل عام قبل نهاية شهر يوليو، حيث تعتمد الحركة على دعم العديد من مديريات الأمن بكوادر أمنية وكفاءات جديدة، في إطار الحرص على مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومن المتوقع أن تصدر حركة تنقلات الشرطة لهذا العام خلال ساعات حيث تم الانتهاء منها.

وجرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عدد من القيادات الأمنية.

ويتخرج ضباط الشرطة من كلية الشرطة بعد دراسة 4 سنوات يحصل المتخرج على مؤهل ليسانس الحقوق مع دبلوم العلوم الشرطية، ولذلك هناك من ضباط الشرطة المصرية من يعملون كمحامين بعد تقاعدهم، ويقبل ضباط الشرطة بمجاميع قبول كليات الحقوق في نفس السنة وذلك لأن الطالب يحصل على ليسانس حقوق، ولكن هناك شرط اجتياز بعض الاختبارات ومنها الاختبارات الصحية والرياضية والأهم من ذلك اختبارات كشف الهيئة، وتكون سمعة العائلة حسنة وسمعة الطالب حسنة.

وفي يوم 25 يناير عام 1952 وقف بعض من رجال الشرطة البواسل أمام الهجوم العنيف الذي شنته قوات الاحتلال البريطاني على مبنى محافظة الاسماعيلية وطلب تسليمه ولكن اصر رجال الشرطة على المقاومة مما اسفر على سقوط 50 شهيداً و 80 جريحاً من رجال الشرطة البواسل، وكان سبب هذا الهجوم ان مصر قد قررت إلغاء المعاهدة التي ابرمتها مع بريطانيا عام 1936، ولتخليد هذه الذكرى قرر الوطن ان يحتفل بيوم 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة لتذكر شجاعة هؤلاء الضباط.