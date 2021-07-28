شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان الجودة تعتمد 7 جامعات بالتعليم العالى و196 مدرسة ومعهدا أزهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارات اعتماد لكل من: كلية الآثار بجامعة الفيوم، كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية.

بالإضافة إلى كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، كلية التمريض بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الاعمال بالزرقا بدمياط، كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قرارات اعتماد لعدد 161 مدرسة بالتربية والتعليم، و 35 معهدا أزهريا بالتعليم قبل الجامعى.