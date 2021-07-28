شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالقاهرة تحتفل بتأهل المنتخب الأولمبى.. وشكر خاص للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة المنتخب الأولمبى بعد فوزه على نظيره الأسترالى بهدفين نظيفين، وتمكنه من التأهل لربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020، ووجهت شكرا بشكل خاص لحارس المرمى محمد الشناوى.

وقالت السفارة الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تهانينا لأبطال المنتخب الأولمبي لفوزهم على أستراليا والتأهل لربع النهائي في أولمبياد 2020، شكراً على المباراة الرائعة وشكر خاص لرجل المباراة الشناوي".



السفارة الأمريكية بالقاهرة

وحقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 وعمار حمدى فى الدقيقة 85.

ونجح المنتخب المصرى فى الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمى المنتخب الأسترالى أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى لكن دون ترجمة لأهداف، وهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالى على الكرة فى وسط ملعب الفراعنة.