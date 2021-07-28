حفيد طبيب الغلابة ينشر صورة فى ذكرى وفاة جده ويعلق: نسألكم الدعاء له بالرحمة

وتحل اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة " والذى رحل عن عالمنا بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة فى علاج الغلابة والكشف عليهم فى عيادته الكائنة بجوار مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا ، والكشف على الحالات غير القادرة بالمجان.

كان الطبيب الراحل قد تمنى أن يتوفاه الله تعالى وهو واقفا فى عيادته وهو يكشف على مرضاه، وقبل وفاته بأيام قليلة كان متواجدا فى عيادته، ثم تعرض لوعكة صحية، وجلس فى منزله أيام قليلة إلى أن توفاه الله.

وكان هاشم محمد، مساعد الراحل الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة ، قد كشف لـ"الخليج 365" عن آخر وصية للفقيد قبل وفاته بأيام، مؤكداً أن الدكتور محمد مشالى كان دائما يحدثه بأنه بتمنى أن يلقى ربه وهو واقفاً على قدميه، وهو يخدم الغلابة المترددين على عيادته، مشيرا إلى أن هذه الأمنية كان يطلبها من الله دائما وحقق الله له أمنيته التى طلبها.

وأضاف "هاشم" فى تصريحات خاصة، أن الدكتور محمد مشالى سخر وقته وعمره لخدمه الفقراء ، وكان ينفذ وصية والده الذى أوصاه بأن يكون عونا وسندا للفقراء طوال عمره.