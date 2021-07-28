شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تتيح التظلم على نتيجة الدبلومات لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم تتيح التظلم على نتيجة الدبلومات لمدة 15 يوما.. و100 جنيه رسوم

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