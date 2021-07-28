شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات بشارع شبرا ومتفرعاته فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عدة جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة رفع الإشغالات، وأعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الشيخ غراب بحى حدائق القبة، موجها بسرعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

وقاد نائب محافظ القاهرة، حملة مكبرة بشارع شبرا ومتفرعاته لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع وسيولة حركة المرور بحضور روساء أحياء الساحل وشبرا وروض الفرج وشرطة المرافق والأجهزة المعاونة وتم ضبط ومصادرة اشغالات وتم ايداعهم بمخازن الحى.

وتم ضبط ومصادرة سيارات باعة جائلين واستندات وحواجز حديدية من أمام المحلات والمقاهي وعلى الأرصفة وإيداعهم بمخازن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق تابع نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، إصلاح وصيانة كسر ماسورة مياه الصرف الصحي بشارع أحمد بدوي بحى شبرا، بحضور محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا.

ووجه نائب المحافظ بإصلاح وصيانة وتطهير بالوعات الصرف الصحي بحى شبرا، ورفع مستوى النظافة بالشارع وإزالة مخلفات أول بأول لمنع تراكمها.