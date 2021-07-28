شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جيبوتى يبحث التعاون الثنائى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجيبوتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محمد مصطفى عرفى سفير مصر فى جيبوتى، مع رئيس وزراء جيبوتى عبد القادر كامل، ووزير الخارجية محمود على يوسف التعاون الثنائى بين البلدين وذلك فى إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جيبوتي فى مايو الماضى، والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار جهود تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين في ضوء التاريخ الممتد للعلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي والروابط العديدة التي تجمعهما.

كما تناولت المباحثات عددا من الموضوعات المرتبطة بالتعاون الثنائي بين الجانبين والتي تم طرحها خلال لقاء القمة الأخير الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جيبوتي عمر جيله، وذلك لبحث سُبُل مواصلة تنفيذ توجيهاتهما في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.