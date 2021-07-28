شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الأحياء "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة الأحياء السبت الموافق 31 من شهر يوليو الحالي، وتعد هذه المادة من أهم المواد التي يحرص الطلاب على دراستها طوال العام الدراسي، وفي ظل وجود نظام جديد للامتحانات، ازداد الاهتمام بمراجعة كافة التفاصيل التي تم مذاكرتها على مدار العام الدراسي رغبة في الحصول على درجات مرتفعة فيها وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الأحياء بالفيديو.