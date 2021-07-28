شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تحيي اليوم العالمى لالتهاب الكبد: يجب إنهاؤه كتهديد للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، اليوم العالمى لمرض التهاب الكبد، مشيرة لضرورة عمل البلدان معا لإنهاء التهاب الكبد الوبائى، كتهديد للصحة بحلول عام 2030.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تسبب التهاب الكبد الوبائي سي وأمراض الكبد المرتبطة به نتيجة تعاطي المخدرات في مقتل 271000 شخص في عام 2019، وفقًا لتقرير المخدرات العالمي، يجب أن تعمل البلدان معًا لإنهاء التهاب الكبد الفيروسي كتهديد للصحة بحلول عام 2030".



غادة والى

ويعد اليوم العالمي لالتهاب الكبد الذي يوافق 28 يوليو، فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد، والتشجيع على العمل وعلى مشاركة الأفراد والشركاء والجمهور، وتسليط الضوء على ضرورة تعظيم الاستجابة العالمية على النحو الذي جاء في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017.

وقد اختير يوم 28 يوليو لأنه يوافق ذكرى ميلاد العالم الدكتور باروك بولمبرغ الحائز على جائزة نوبل، الذي يعود إليه الفضل في اكتشاف فيروس التهاب الكبد B واستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له، وفقا للموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

ويُمثل انخفاض مستوى التغطية باختبار التشخيص والعلاج، أهم الثغرات التي ينبغي أن تُسد من أجل تحقيق أهداف التخلص من المرض في العالم بحلول عام 2030.