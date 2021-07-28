شكرا لقرائتكم خبر عن لمحدودى الدخل.. ازاى تحجز وحدة سكنية فى 5 دقائق من خلال مبادرة التمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة من تطبيق البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3 % على 30 عام، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى عن طرح أول وحدات سكنية بنظام مبادرة التمويل العقارى الجديدة، في عدد من المدن الجديدة ..وفى هذا التقرير نستعرض لكم خطوات حجز وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لمحدودى الدخلى وهى ...

1- يبدأ طرح كراسات الشروط الأسبوع المقبل في مكاتب البريد المختلفة.

2- الوحدات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبارة عن وحدات جاهزة للاستلام الفوري وأخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات.

3- سيتم بدء الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس ، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس لذوى الإعاقة.

4- سيتم بدء الحجز للأشخاص العاديين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

5- الوحدات بمساحات تتراوح ما بين 75 متر وحتى 90 متر بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة.

6- المحافظات والمدن التي يتواجد بها وحدات جاهزة للتسليم الفوري هي :..

- الإسماعيلية.

- المنيا.

- الشرقية.

- سوهاج.

- قنا.

- الإسكندرية.

- المنوفية.

- كفر الشيخ.

- أسوان.

- الغربية.

- البحيرة.

- مطروح.

- الفيوم.

- بني سويف.

- أسيوط.

- الوادي الجديد.

- الأقصر.

- شمال سيناء.

- دمياط.

7- تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

8- كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

9- يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

10- يتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

11- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً.

12- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.

13- الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري.