شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لقيادات الإخوان بقضية التخابر مع حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لقيادات الإخوان بقضية التخابر مع حماس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

لمحدودى الدخل.. ازاى تحجز وحدة سكنية فى 5 دقائق من خلال مبادرة التمويل العقارى

بعد أيام قليلة من تطبيق البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3 % على 30 عام، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى عن طرح أول وحدات سكنية بنظام مبادرة التمويل العقارى الجديدة، في عدد من المدن الجديدة ..وفى هذا التقرير نستعرض لكم خطوات حجز وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لمحدودى الدخلى

تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه فى قضية الآثار الكبرى 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

ضبط طالب بشريحة تابلت خارجية فى قنا نشر أسئلة الديناميكا على جروبات الغش

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه تم ضبط الطالب (م.ع.ا) بمحافظة قنا، لحيازته تابلت بشريحة خارجية وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (مادة الرياضة التطبيقية) "الديناميكا" على الإنترنت.

شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا بالثانوية العامة.. وطلاب: الرسوم البيانية معقدة

انتهى منذ قليل امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، لطلاب الشعبة العلمية، وذلك فى اليوم الـ 12 بماراثون امتحانات الثانوية العامة. ورصد ”الخليج 365”، ردود فعل الطلاب على مستوى الامتحان، بلجان مدرسة طبرى الحجاز الثانوية، بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث عبر عدد كبير من الطلاب عن استيائهم لصعوبة امتحان الديناميكا.

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لقيادات الإخوان بقضية التخابر مع حماس

أيدت محكمة النقض اليوم الأربعاء، أحكام تأييد المؤبد أحكام والسجن المشدد لقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

مطار القاهرة يستقبل أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى بالورود

حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، لأبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب وصولهم قادمين من اليابان عن طريق العاصمة القطرية الدوحة.

تعرف على الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز

مازالت النجمة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين وتعانى من مضاعفات فيروس كورونا، ومنذ نقلها إلى المستشفى وحركتها بطيئة جدا، وتحتاج للأكسجين بصفة مستمرة، وحالتها تتأرجح بين التحسن وعدم الاستقرار، خاصة أن مضاعفات فيروس كورونا كثيرة وتحتاج لوقت وتختلف من شخص إلى آخر، حيث إن حالتها تستجيب للعلاج لكن ببطء شديد.

ارتفاع الحرارة غدا بجميع الأنحاء وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر والعظمى بالقاهرة 38

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

عودة طاهر لتشكيل المنتخب أمام أستراليا وريان فى الهجوم

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تشكيل فريقه الذى سيواجه أستراليا فى الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة مفي الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو ، و جاء كالتالي : محمد الشناوي و أحمد حجازي و أسامه جلال و كريم العراقي و محمود حمدي الونش و أحمد فتوح و أكرم توفيق ، و صلاح محسن و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أحمد ريان.

استقبال جماهيرى حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تواجد عدد من الجماهير والمواطنين بالورود، واللافتات لاستقبال أبطال مصر، هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

جيران طبيب الغلابة يكشفون أسرار لأول مرة عن محمد مشالى بالذكرى الأولى لوفاته

أجرى تليفزيون الخليج 365، لقاء مع جيران الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة" فى الذكرى الأولى لوفاته من أمام عيادته. وأكد جيرانه أنهم يتذكرونه بكل خير، وأنه عاش مساندا للغلابة طوال عمره.

البرازيل تتأهل إلي ربع نهائي أولمبياد طوكيو بثلاثية في السعودية

تأهل منتخب البرازيل إلي ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز علي السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

القضاء التونسى يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها حزب النهضة

كشف مصدر قضائي، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزب النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019

CDC يوصى الحاصلين على لقاح كورونا بارتداء الكمامة بسبب سلالة دلتا

حدث مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC توصياته المتعلقة بارتداء الأقنعة والكمامات، وأوصى بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة حتى للأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كورونا، وأعرب مركز السيطرة على الأمراض عن قلقه من متغير دلتا الجديد لفيروس كورونا، بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية.